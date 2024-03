Plus Lüttich/Diez

Kein Eis: Play-off-Spiel der EGDL-Spiel fällt ins Wasser

Von Stefan Nink

Eine ärgerliche „Metzgerfahrt“ nach Lüttich hat Team, Verantwortliche und Anhänger der EG Diez-Limburg am Freitagabend sehr erzürnt. Anstatt Spiel eins des Play-off-Halbfinales der BeNe-League bei den dort beheimateten Bulldogs auszutragen, musste der Tross aus Deutschland unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Grund: Wegen einer defekten Eismaschine und des kurzfristig aus Leuven geliehenen Ersatzes, der ebenfalls nicht zum Einsatz kommen konnte, konnte keine ordnungsgemäße Spielfläche zur Verfügung gestellt werden. Da ihrer Meinung nach keine „höhere Gewalt“ oder Verschulden des Gastgebers vorliegt, entschied sich die Ligenleitung um Puk Daniels für eine Lösung, die seitens der Rockets als „abenteuerlich“ eingestuft wird. Die Partie am Sonntagabend am Diezer Heckenweg wurde zu Spiel eins der Serie erklärt, das „Rückspiel“ wird am kommenden Dienstag in Lüttich ausgetragen.