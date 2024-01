Nach zweieinhalb spielfreien Wochen kehren die Neuwieder Bären aufs Eis zurück. Der EHC spielt am heutigen Freitag ab 20.45 Uhr in der Eishockey-BeNe League bei UltimAir Hijs Hokij Den Haag in den Niederlanden und am Sonntag ab 19 Uhr im Wettbewerb um den Rheinland-Pfalz-Pokal in Bitburg gegen die Eifel-Mosel Bären.