Unterschiedlicher könnten am kommenden Wochenende die beiden zu erledigenden Hausaufgaben für die Puckjäger der EG Diez-Limburg kaum sein. Am Freitagabend geht's ab 20 Uhr im Diezer Eissportzentrum gegen Heylen Vastgoed HYC Herentals, die einzige Mannschaft der BeNe-League, gegen die die Rockets bisher noch keinen Sieg einfahren konnten. Auch der Rheinland-Pfalz-Pokal steht an.