Plus Diez Heerenveen am Heckenweg zu Gast: Kann EG Diez-Limburg die Negativserie der Friesen verlängern? Der Spielplan der BeNe-League meint es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg am anstehenden Wochenende gut. Mit der Hausaufgabe gegen die UNIS Flyers aus dem niederländischen Heerenveen steht am Sonntag, ab 18.30 Uhr lediglich eine Begegnung für die Schützlinge von Carsten Gosdeck an. Von Stefan Nink

Die Gäste aus der Provinz Friesland kommen mit sicher nicht gerade extrem breiter Brust ins am am Diezer Schwimmbad gelegenen Eissportzentrum am Heckenweg. Nach geglücktem Saisonstart mit Siegen gegen Herentals und in Lüttich gingen die UNIS Flyers vier Mal hintereinander leer aus, so dass aktuell lediglich der sechste Tabellenplatz zubuche ...