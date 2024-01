Diez

Freier Eintritt bei der EG Diez-Limburg: Volles Haus und zwei neue Imports

Mächtig was los wird am Freitagabend ab 20 Uhr im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg beim Rheinland-Pfalz-Pokal-Heimspiel der EG Diez-Limburg gegen die Hornets Zweibrücken sein. Mehr als 1300 Sportfans haben nach Auskunft des Vereins ihr Interesse an freiem Eintritt zum Spiel bekundet.