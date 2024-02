Die Lütticher Eissportarena ist Bestandteil eines schicken Einkaufzentrums. Dort blieb der Warenkorb des EHC Neuwied am Samstagabend leer. Nach zuvor fünf Liga-Siegen in Folge in der Eishockey-BeNe-League unterlagen die Bären bei den Bulldogs Lüttich mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).