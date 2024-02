Der EHC Neuwied kann am Freitagabend das nächste Ziel in dieser Eishockeysaison erreichen. Mit einem Ergebnis, das besser ist als eine Niederlage mit fünf Toren Unterschied beim EHC Zweibrücken, würden die Bären als Teilnehmer am Endspiel um den Rheinland-Pfalz-Pokal feststehen.