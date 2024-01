EHC Neuwied spielt Sonntag gegen starke Belgier aus Herentals – Freitagabend Pokalspiel gegen Zweibrücken

Wenn der EHC Neuwied am Sonntagabend ab 19 Uhr den HYC Herentals im Icehouse empfängt, wird es auch das Aufeinandertreffen zwischen zwei Ausnahmespielern: Alexander Vasilyev, acht Jahre lang in der KHL – Europas stärkster Eishockeyliga unterwegs und bester Punktesammler in der BeNe-League-Cup-Runde – steht dem Neuwieder Neuzugang Juuso Rajala gegenüber, der in vier Partien für die Bären schon an 14 Toren beteiligt war.