Plus Neuwied EHC Neuwied kassiert 4:14-Klatsche in Diez: Billigmann spricht nach Debakel Klartext Aufgrund einer Familienfeier in Hamburg verpasste Carsten Billigmann am Mittwoch das Rheinland-Pfalz-Pokal-Spiel des EHC Neuwied bei der EG Diez-Limburg. „Ich habe zwei Drittel im Livestream verfolgt, dann riss der Empfang ab“, berichtet der Manager der Bären. Von René Weiss

Als die Technik begann zu streiken, zogen sich auch die Bären am Heckenweg selbst den Stecker. Der EHC fing sich alleine im Schlussabschnitt acht Gegentore (!) ein, sodass am Ende beim 4:14 (2:2, 1:4, 1:8)-Debakel die erste zweistellige Niederlage in der Geschichte des 2016 gegründeten EHC stand. Mehr als zehn ...