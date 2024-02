Noch zwei Heimspiele gegen die Leuven Chiefs am Freitagabend ab 20 Uhr im Neuwieder Ice House und die Lüttich Bulldogs (1. März, 20 Uhr) sowie ebenso viele Auswärtspartien in Limburg-Geleen (Sonntag, 19 Uhr) und Herentals (3. März, 20 Uhr), dann ist die Hauptrunde der Eishockey-BeNe-League für den EHC Neuwied beendet. Es beginnt die Phase, in der sich allmählich die Konstellationen für das Play-off-Viertelfinale herauskristallisieren.