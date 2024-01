Der EHC Neuwied geht als Nummer eins in das Spielwochenende der Eishockey-BeNe-League. Nicht nach Gesamtzählern, aber gemessen am Punkteschnitt. 2,4 Punkte holten die Bären in ihren bisherigen fünf Partien im Mittel und stellen somit vor dem Heimspiel gegen die Unis Flyers Heerenveen an diesem Freitag (20 Uhr) und der Auswärtspartie bei den Mechelen Golden Sharks am Sonntag (18.15 Uhr) den Bestwert auf.