EGDL testet final: Dreierpack steht an

Die EG Diez-Limburg schließt die Vorbereitung mit einem Dreierpack ab. Am Freitag gastieren ab 20 Uhr die Eisadler Dortmund im Diezer Eissportzentrum. 24 Stunden später kommt es an selber Stelle zum Aufeinandertreffen mit den „Realstars“ aus Bergisch-Gladbach, am Sonntag fährt die EGDL zum Rückspiel zu den Mighty Dogs Schweinfurt.