Ein Sechs-Punkte-Wochenende mit überragenden 13:4 Toren bejubelte die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Bene-League gegen belgische Kontrahenten. Den Puckjägern vom Heckenweg, die in der Hinrunde gegen die gleichen Widersacher lediglich einen mageren Zähler einkassiert hatten, ist damit bereits das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde sicher. Weiter geht's am Freitag, 20 Uhr, im Diezer Eissportzentrum gegen die Golden Sharks Mechelen, die noch um dem Einzug in die Play-offs kämpfen und dazu jeden Zähler benötigen.