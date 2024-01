Bevor am Freitag, 26. Januar, das Pokal-Heimspiel gegen Zweibrücken unter dem Motto „Macht die Halle voll“ ausgetragen wird, geht es am bevorstehenden Wochenende in der BeNe-League für die EG Diez-Limburg weiter: Am Samstag reisen die Rockets zur Olympischen Eisbahn nach Lüttich, ehe am Sonntag ab 18.30 Uhr Tabellenführer Den Haag am Heckenweg aufkreuzt.