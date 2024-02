Plus Neuwied/Diez Diez gegen Neuwied: EHC-Bären wollen ihre Sehnsucht nach dem Derbysieg stillen Fünf Mal spielte der EHC Neuwied seit Anfang Oktober bereits gegen die EG Diez-Limburg. Eine Sehnsucht konnten die Bären in dieser Saison aber noch nicht stillen: die nach einem Sieg gegen den Nachbarn. Von René Weiss

„Am Freitag soll's klappen“, sagt Neuwieds Manager Carsten Billigmann vor dem sechsten Vergleich. Die Partie in der Eishockey-BeNe-League beginnt am Freitag um 20 Uhr am Diezer Heckenweg. „Diez ist eine Topmannschaft, aber wir sind momentan deutlich besser in Form als Ende des vergangenen Jahres. Ich sehe eine Chance, dass wir ...