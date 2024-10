Plus Pokal Das ewige Duell: EGDL erwartet am Freitag die Neuwieder Bären Von Fabian Weber i Sieben Spiele absolvierten die EG Diez-Limburg und der EHC Neuwied in der Saison 2023/24 gegeneinander. Sechsmal setzten sich die Rockets durch, das einzige Duell um einen Titel ging im Rheinland-Pfalz-Pokal jedoch an die Bären. Foto: René Weiss Auch wenn seit dem letzten Derby im Endspiel um den Rheinland-Pfalz-Pokal, das die Gäste vom Rhein am Heckenweg für sich entschieden, auf beiden Seiten inzwischen wieder an die zehn neue Spieler zu den Kadern zählen, bleibt das umkämpfte Duell der Eishockey-Erzrivalen EG Diez-Limburg und EHC Neuwied immer besonders energiegeladen und prestigeträchtig. Lesezeit: 2 Minuten

Immer heiß und emotional, meistens gutklassig – da kommt der Eishockey-Fan voll auf seine Kosten. Am heutigen Freitag, 20 Uhr, stehen sich Raketen und Bären am Diezer Heckenweg zum ersten Mal in dieser Saison gegenüber. Mindestens vier Duelle wird es im belgisch/niederländischen Spielbetrieb des Central European Hockey League Cups und ...