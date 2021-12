Gegen keine andere Mannschaft hat der EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 in dieser Saison so viel Erfahrung gesammelt wie gegen den Neusser EV. Zwei Mal standen sich beide Teams in der Qualifikation zur Eishockey-Regionalliga West gegenüber, ein Mal in der Hauptrunde, und am Sonntagabend treffen sie sich ab 20 Uhr in Neuss bereits zum vierten Mal.