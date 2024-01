BeNe-League: Eiskalte Rockets stürmen mit zwei Siegen an die Tabellenspitze

Mit zwei Erfolgen ließen die Puckjäger der EG Diez-Limburg das alte Jahr ausklingen und begrüßen 2024 als Tabellenführer der BeNe-League. Der missglückten Liga-Start in Mechelen ist damit getilgt. Weiter geht's für die Rockets bereits am kommenden Wochenende. Am Freitagabend kommen ab 20 Uhr die Belgier HYC Vastgoed Herentals ins Eissportzentrum am Diezer Heckenweg, ehe es an gleicher Stätte am Sonntag bereits ab 18.30 Uhr im Rheinland-Pfalz-Pokal zum ungleichen Duell mit den Eifel-Mosel-Bären aus Bitburg kommt.