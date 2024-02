Plus Leuven (Belgien) Bären in der BeNe-League und im Rheinland-Pfalz-Pokal: Neuwied enttäuscht in Leuven und steht im Endspiel Leuven (Belgien)/Zweibrücken. Der EHC Neuwied hat einen großen Schritt in Richtung Heimrecht im Play-off-Viertelfinale der BeNe-League zunächst verpasst. Die Bären verloren am Sonntag mit 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) bei den Leuven Chiefs. Von Redaktion

„Wir schaffen es momentan nicht, unser Spiel so durchziehen wie im Januar. Seit dem Derby gegen die EG Diez-Limburg haben wir einen Durchhänger“, stellte der EHC-Manager Carsten Billigmann fest. Neuwied steht in der Tabelle auf Position drei, und hat weiterhin eine gute Ausgangslage, in der ersten K.o.-Runde ein Heimspiel mehr ...