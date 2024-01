Plus Neuwied Bären feiern nächsten Sieg in der BeNe-League: EHC Neuwied gewinnt Spiel auf Oberliganiveau gegen Heerenveen Carsten Billigmann ist bekannt für klare Worte. Der Manager des EHC Neuwied hält sich mit Kritik nicht zurück, wenn sie angebracht ist, er scheut aber auch keine großen Vergleiche. Die Zeit der Kritik liegt offenbar hinter den Bären, der Freitagabend ließ Billigmann schwärmen. Zu Recht. Von Fabian Weber

„Dieses Spiel fühlte sich bereits an wie Play-off-Eishockey, es besaß durchaus Oberliganiveau.“ Dass die Bären besagte Begegnung in der Eishockey-BeNe-League mit 5:3 (3:0, 2:2, 0:1) gegen die Unis Flyers Heerenveen für sich entschieden, ließ die Lobesworte in Richtung der Mannschaft viel einfacher über die Lippen gehen. Weil die Deichstädter momentan richtig ...