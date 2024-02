Plus Neuwied/Diez Bären des EHC Neuwied sind heiß auf ihre Karnevals-Hits: Topspiele in Diez am Freitag und gegen Den Haag am Sonntag „Das werden zwei ganz harte Spiele gegen zwei Topmannschaften“, sagt Leos Sulak im Vorfeld des Wochenendes in der Eishockey-BeNe-League. Der Trainer des EHC Neuwied hat die Woche genutzt, um seine Mannschaft so gut es geht auf die EG Diez-Limburg und UltimAir Hijs Hokij Den Haag vorzubereiten. Von René Weiss

Am Freitagabend gastieren die Bären ab 20 Uhr beim Lokalrivalen am Diezer Heckenweg, am Sonntag gastiert dann ab 19 Uhr der BeNe-League-Tabellenführer aus den Niederlanden in der Bärenhöhle. „Tabellenzweiter gegen Tabellenerster, was will man mehr? Wir erwarten wieder ein volles Haus“, spekuliert EHC-Manager Carsten Billigmann am Sonntag mit einer vierstelligen ...