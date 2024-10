Diez

Auswärtsspiel für EG Diez-Limburg: Den Haags Sturmreihen imponieren

Nach der optimalen Ausbeute aus vier Spielen gegen belgische Teams – die 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Leuven wurde am grünen Tisch zugunsten der EGDL gewertet, weil die Chiefs zu viele Kontingentspieler eingesetzt hatten – treffen die Rockets am Freitag ab 20.15 Uhr bei Hijs Hokij Den Haag erstmals in der noch jungen Saison auf einen niederländischen Hochkaräter.