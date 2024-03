Plus Neuwied Am Dienstagabend wird es im Ice House ernst: Zieht Neuwied ins Halbfinale ein? Von René Weiss i Im zweiten Spiel gegen HYC Herentals hatte der EHC Neuwied (blaue Trikots) das Nachsehen. Am Dienstagabend steht nun die Entscheidung an. Foto: Jörg Niebergall Am Dienstagabend fällt die Entscheidung: Mit einem Sieg gegen HYC Herentals kann der EHC Neuwied den Einzug ins Halbfinale der Eishockey-BeNe-League perfekt machen. Lesezeit: 1 Minute

Halbfinale oder Sommerpause? Der EHC Neuwied kämpft am Dienstagabend ab 20 Uhr im Neuwieder Ice House vor sicherlich vollem Haus im entscheidenden dritten Play-off-Viertelfinalspiel gegen den HYC Herentals um den Einzug in die Vorschlussrunde der Eishockey-BeNe-League. Die Bären kassierten nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen am Freitag im zweiten Spiel den Serienausgleich. ...