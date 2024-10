Plus Bad Kreuznach Viele Ausfälle: Die Luchse wollen kräftig aufs Gaspedal treten Von Tina Paare Wie gut können die Luchse die Ausfälle kompensieren? Das ist die große Frage vor dem nächsten Heimspiel des VfL Bad Kreuznach. Topscorer Stephan Beck plagt eine Wadenverletzung, John Amporful ist krank, zudem stehen Frederick Rieuwerts und Mike Mehtlan nicht zur Verfügung. „Das ist ein bisschen unglücklich, wenn vier Spieler, davon drei aus der Starting Five, fehlen. Das macht viel aus“, verdeutlicht VfL-Trainer Kenan Jasarevic, dessen Basketballer in der Oberliga zwei Siege in Folge eingefahren haben und den Lauf gerne fortsetzen möchten. Lesezeit: 1 Minute

Die Aufgabe, die am Samstag um 20 Uhr auf den VfL wartet, hat es nicht nur wegen der Personalsituation in sich. Zu Gast in der MaLuKi-Halle sind die Baskets Trier, die eine ähnliche Bilanz wie die Bad Kreuznacher aufweisen und ebenfalls zweimal erfolgreich waren. Überhaupt geht es in der Oberliga ...