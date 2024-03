Plus St. Wendel Ü35 des VfL Bad Kreuznach erneut Landesmeister: In eigener Halle geht es im April ums DM-Ticket Von Olaf Paare i Meisterliche Männer: Die Ü35 des VfL Bad Kreuznach mit (von links) Georg Bayer, Kenan Jasarevic, Simon Möller, Nicolai Busch, Benjamin Dunlap, Tobias Mannhold, Stephan Beck, Clemens Merk, Homer Müller-Wasmuth, Tim Seimet, Markus Hager, Sven Koller und Coach Jens Schader sicherte sich in St. Wendel die Rheinland-Pfalz/Saarmeisterschaft – bereits zum dritten Mal in Folge. Foto: VfL/Alexander Bonengel Zum dritten Mal in Folge haben sich die Ü35-Basketballer des VfL Bad Kreuznach die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft gesichert. Bereits das Hinspiel in eigener Halle hatten sie gegen den saarländischen Vertreter aus St. Wendel mit vier Punkten Differenz (88:84) gewonnen, im Rückspiel machten sie dann mit einem 80:68 alles klar. Lesezeit: 1 Minute

In den vergangenen beiden Jahren ging es anschließend sogar weiter bis zur Deutschen Meisterschaft, die in diesem Jahr in Rostock oder Berlin stattfinden wird. Dazu müssen die Bad Kreuznacher aber noch ein Qualifikationsturnier am 13. April erfolgreich bestreiten. Dabei genießen die Luchse Heimvorteil, gespielt wird in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. ...