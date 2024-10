Treis-Karden

TuS Treis-Karden: Vierter Sieg vor vier Wochen Pause?

Für die Basketballer des TuS Treis-Karden steht noch eine Partie an, bevor es in eine vierwöchige Pause geht. Dieses Spiel führt den Oberliga-Absteiger am Samstag (20 Uhr) zum Schlusslicht der Landesliga, die Sportfreunde Neustadt/Wied. Weiter geht es dann erst am 3. November bei Horchheim II.