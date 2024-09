Plus Treis-Karden

TuS Treis-Karden: Colan will ganz vorn mitspielen – Novak ist der Königstransfer

Von Mirko Bernd

i Treis-Karden: Colan will ganz vorn mitspielen Foto: Lisa Ferrlein

Die verkorkste Saison mit dem Abstieg aus der Oberliga ist beim TuS Treis-Karden abgehakt, sie schauen wieder nach vorne an der Mosel. Nach ganz vorne sogar. Zumindest tut das Trainer Emir Colan vor dem Saisonstart in der Landesliga am Sonntag zu Hause zur gewohnter Treiser Uhrzeit um 17.30 Uhr.