Zwei Spiele stehen noch für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden in diesem Jahr an. Emir Colan, Coach des Tabellendrittletzten, sagt klar: „Eines davon müssen wir gewinnen.“ Etwas leichter dürfte das in der letzten Partie beim Schlusslicht TuS Ensdorf werden, aber zunächst geht es am Samstag (20 Uhr) zum Sechsten TVG Baskets Trier.