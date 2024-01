Die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden haben sich mit drei Siegen hintereinander – zwei im alten Jahr, einer vergangenen Sonntag zum Start 2024 – in der Tabelle auf den siebten Platz nach vorne gearbeitet. Gelingt Sieg vier in Serie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den oberen Tabellennachbarn TSG Heidesheim, hätte sich der TuS richtig Luft nach unten verschafft.