Was letzte Woche wichtig war, war diese Woche nicht minder wichtig: Die Oberliga-Basketballer des TuS Treis.Karden feierten beim TuS Ensdorf mit 74:64 (33:30) den zweiten Auswärtssieg in Folge. Der schlägt sich ähnlich wie der Erfolg zuvor bei den TVG Baskets Trier in der Tabelle noch nicht richtig nieder. Aber gerade das zeigt die Bedeutung der beiden Siege.