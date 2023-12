Treis-Karden feiert wichtigen Auswärtserfolg „daheim“ in Trier – Heckedötz machen Stimmung

Emir Colan hatte es vor den beiden letzten Spielen des Jahres so formuliert mit Blick auf die enge Konstellation in der Basketball-Oberliga: „Eines davon müssen wir gewinnen.“ Eines davon hat das Team des TuS Treis-Karden von Trainer Colan nun schon gewonnen, nämlich das Auswärtsspiel bei den TVG Baskets Trier mit 85:78 (46:38). Nun wartet noch das Auswärtsspiel gegen Schlusslicht TuS Ensdorf. Wobei die Begegnung in Trier in gewisser Weise ein Heimspiel war.