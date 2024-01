In der Hauptsache ist das Auswärtsspiel der Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden bei denen der DJK Nieder-Olm am Sonntag um 16 Uhr eine Partie im Abstiegskampf, denn in den sind beide mit ihren zwölf Punkten verwickelt. In der Nebensache ist es aber auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Scorer der Liga.