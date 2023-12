Plus Koblenz Starke Defensive und Sloan überzeugen – Koblenzer sehr zufrieden mit Erfolg über Kirchheim Nur der Heiligabend und die zwei Weihnachtsfeiertage haben zwischen zwei sehr verschiedenen Leistungen der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gelegen. Der ernüchternden 70:84-Niederlage bei den Nürnberg Falcons folgte nun zwischen den Tagen vor 1515 Zuschauern in der CGM Arena ein verdienter 74:57 (47:37)-Erfolg gegen die Kirchheim Knights. Von Lutz Klattenberg

Am Ende waren sich alle Beteiligten schnell einig. Die starke Defensive der Baskets machte an diesem Abend auf dem Oberwerth den Unterschied aus. Der Koblenzer Coach Pat Elzie sprach anschließend sogar von der „besten defensiven Leistung dieser Saison“. Die Zahlen belegen dies. Die Baskets kassierten in 14 Spielen bislang nie weniger ...