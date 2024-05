Plus Rheinbrohl/Linz

Rheinbrohlerin bei Olympia: Für die Spiele hat Basketball-Nationalspielerin Marie Gülich ein gutes Gefühl

Von Lutz Klattenberg

i Marie Gülich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, mit der sie im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris antritt: Die in Rheinbrohl aufgewachsene Centerspielerin begann beim BBC Linz ihre Karriere im Basketballsport. Foto: Imago/Beautiful Sports Stephanie Limb

Der Deutsche Frauen-Basketball ist im Aufwind. Die Nationalmannschaft hat sich erstmals für die Olympischen Spiele qualifiziert, und die sportliche Zukunft erscheint aussichtsreich. 2025 findet eine Vorrundengruppe der Europameisterschaft (ausgetragen in insgesamt vier Ländern) in Deutschland statt, 2026 ist man alleiniger Ausrichter der Weltmeisterschaft. Angeführt wird das deutsche Team von Centerspielerin Marie Gülich, die in Rheinbrohl aufwuchs.