Plus Heidesheim

Niederlage beendet Siegesserie der Luchse: In guten Phasen ohne Wurfglück – Beck muss verletzt raus

Von Tina Paare

Die Siegesserie des Aufsteigers ist gerissen. Bei der TSG Heidesheim mussten sich die Oberliga-Basketballer des VfL Bad Kreuznach mit 73:83 geschlagen geben. Doch die Luchse waren keineswegs chancenlos, was sich nicht nur am 37:38-Pausenrückstand erkennen ließ. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die den Ausschlag gaben.