Es war keine Glanzleistung, die die EPG Baskets Koblenz vollbrachten, aber am Ende war wichtig, dass der sechste Saisonsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A festgezurrt war. Die Koblenzer setzten sich vor 1515 Zuschauern in der CGM Arena gegen die Kirchheim Knights mit 73:57 (37:27) durch.