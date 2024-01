Heimspiel am Sonntag: VfL Bad Kreuznach will schlau und schnell spielen

Nach vierwöchiger Pause begeben sich die Landesliga-Basketballer des VfL Bad Kreuznach wieder auf Punktejagd. Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II steigt nicht wie gewohnt am Samstagabend, stattdessen geht es am Sonntag um 17 Uhr in der MaLuKi-Halle zur Sache. „Wir haben so viele Heimspiele und ein U12-Turnier, deswegen mussten wir es so organisieren“, erklärt VfL-Trainer Kenan Jasarevic und hofft trotz des ungewöhnlichen Termins auf die notwendige Unterstützung von der Tribüne.