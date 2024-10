Plus Vechta

Guardians machen es besonders spannend – Nachwuchstrainer muss in Vechta einspringen

Von Lutz Klattenberg

i Energischer Arbeiter unter dem Korb: Center Maurice Pluskota (am Ball) zählte beim Sieg der Guardians Koblenz in Vechta zu den besten Akteuren auf dem Parkett. Foto: Wolfgang Heil

Das war nichts für schwache Nerven. Für den zweiten Saisonerfolg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mussten die EPG Guardians Koblenz bei Tabellenschlusslicht Rasta Vechta II in die Verlängerung. Am Ende durften sich die Rhein-Mosel-Städter über einen 91:89 (81:81, 48:34)-Auswärtssieg bei den Norddeutschen freuen, die in der Schlusssekunde per Dreierversuch von Routinier Kevin Smit noch die Siegchance hatten.