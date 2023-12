Nach vier Niederlagen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A steigt der Druck auf die EPG Baskets Koblenz und Trainer Pat Elzie. Das Heimspiel in der CGM Arena am Samstag (19.30 Uhr) gegen Tabellenschlusslicht Artland Dragons aus Quakenbrück muss gewonnen werden, will man die Play-off-Plätze, das erklärte Saisonziel, nicht frühzeitig aus den Augen verlieren.