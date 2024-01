Ein Spiel statt zwei und erst einmal kein neuer Spieler: Der Start ins neue Jahr gestaltet sich für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden in einigen Bereichen ähnlich schwierig wie in der bisherigen Saison. Und der Gegner in der Meisterschaft am Sonntag (17.30 Uhr) zu Hause ist mit dem 1. FC Kaiserslautern auch nicht gerade einer, der das Ganze leichter macht. Derweil wird der TuS zum für den Samstag geplanten Pokalduell nicht antreten.