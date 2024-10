Plus Horchheim

Erster Oberliga-Sieg für den BBC Horchheim – Extralob für 15-Jährigen

Der BBC Horchheim hat am dritten Spieltag seinen ersten Saisonsieg nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar unter Dach und Fach gebracht. An der heimischen Erbenstraße bezwang die Mannschaft von Trainer Martin Katheder die DJK Nieder-Olm mit 79:58 (30:29).