Plus Germersheim Engagiert, schnell und treffsicher: Luchse des VfL Bad Kreuznach starten stark Einen Kantersieg feierten die Landesliga-Basketballer des VfL Bad Kreuznach, setzten sich bei TS Germersheim mit 100:58 (53:24) durch. „Das war sehr souverän von uns“, lobte VfL-Trainer Kenan Jasarevic und schob hinterher: „Ein so klares Spiel hatte ich nicht erwartet. Die Germersheimer sind gerade zu Hause nicht schlecht, haben ja zum Beispiel auch gegen Mainz gewonnen.“ Von Tina Paare

Den Grundstein zum Erfolg legten die Luchse in der ersten Hälfte. Die Starting Five, bestehend aus Stephan Beck, Johannes Gerngroß, Andrii Shchepkin, Benedi de Oliveira und Abdullah Kiziltoprak, begann stark, war in der Abwehr engagiert und lief etliche Fastbreaks. „Wir haben als Team gut zusammengespielt und schon früh einen ordentlichen ...