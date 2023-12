Plus Koblenz Elzie gönnt Baskets über Weihnachten keine Pause – Koblenz spielt am Samstag und am Mittwoch In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A kommen die EPG Baskets Koblenz über die Weihnachtsfeiertage kaum zur Ruhe. Die Rhein-Mosel-Städter sind binnen vier Tagen zweimal gefordert. Am Samstagabend (18.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Pat Elzie bei den Nürnberg Falcons. Am 27. Dezember (19.30 Uhr) erwarten die Baskets die Kirchheim Knights in der CGM Arena auf dem Oberwerth. Von Lutz Klattenberg

Nur der Heiligabend, in dessen frühen Morgenstunden die Koblenzer aus Mittelfranken zurückkehren werden, bleibt dann komplett trainingsfrei. Schon am ersten Feiertag stehen am Abend Videoanalyse und Mannschaftstraining auf dem Plan. Am zweiten Feiertag sind es dann schon wieder zwei Einheiten am Vormittag und am Abend plus Videoanalyse der Kirchheimer. „Ein straffes ...