Plus Trier Duell bei den Trierer Gladiators – Koblenzer bauen im letzten Viertel ab und verlieren „Derbysieger, Derbysieger“, skandierte die überwiegende Mehrheit der 5036 Zuschauer in der voll besetzten Arena Trier lautstark. Und als Gladiators-Akteur Moritz Krimmer mit der letzten Aktion einen krachenden Dunk bot, war die ohnehin schon hervorragende Stimmung auf dem Siedepunkt. Von Lutz Klattenberg

Das erste Rheinland-Pfalz-Duell in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ging letztlich mit 84:68 (43:35) klar an die Gladiators Trier, nun Tabellenzweiter, gegen eine sich tapfer wehrende Mannschaft der EPG Baskets Koblenz. Wie schon in der Heimpartie gegen die Frankfurt Skyliners am Mittwoch war es das letzte Viertel, das die Entscheidung gegen die ...