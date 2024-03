Plus Bad Kreuznach Dieser Sieg fühlt sich besonders gut an: VfL Bad Kreuznach hält dem Druck stand Von Tina Paare i Viele Arme strecken sich nach dem Ball: VfL-Spielerin Sandra Menz (Nummer 21) ist mitten im Getümmel, dahinter lauert Nahid Mejbari. Wiktoria Gajewska (vorne) ist gespannt, wer den Ball unter Kontrolle bekommt. Foto: Klaus Castor Lesezeit: 2 Minuten In ihrem Heimspiel gegen die TSG Heidesheim durften sich die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach über einen 65:47 (30:29)-Erfolg freuen.

Was mit einer Willensleistung möglich ist, haben die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach eindrucksvoll bewiesen. Sie waren personell gehandicapt in ihr letztes Landesliga-Heimspiel gegangen, denn Punktegarantin Michelle Schmidt und Caroline Huck hatten verletzungsbedingt passen müssen. Zudem standen sie unter Druck, weil sie ihren zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen wollten. Doch all ...