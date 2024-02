Derby in der 2. Basketball-Bundesliga: Volles Haus in Koblenz gegen Spitzenreiter Trier

Am Freitagabend (19.30 Uhr) erfolgt für die EPG Baskets Koblenz mit dem Heimspiel gegen Gladiators Trier in vielen Belangen der Saisonhöhepunkt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Sportlich gibt es mit dem Spitzenreiter und Aufstiegsanwärter derzeit keine schwierigere Aufgabe. Und auch organisatorisch erfordert das Rheinland-Pfalz-Duell in der CGM Arena auf dem Oberwerth einiges an Mehrarbeit dieser Tage.