Plus Lahnstein

BBV setzt auf Talente und Rückkehrer Denzer

Zur ersten Standortbestimmung der Saison kommt es zum Auftakt der Runde für die Basketballer des BBV Lahnstein, die am Samstag ab 18 Uhr den Trimmelter SV in der Rhein-Lahn-Halle erwarten. Beide Mannschaften kämpften im abgelaufenen Jahr als Tabellennachbarn gegen den Abstieg. Das bessere Ende hatten dabei die Korbjäger von der Flussmündung für sich, aber die Trierer blieben der Liga am Ende dann auch noch erhalten.