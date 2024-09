Plus Lahnstein

BBV Lahnstein mischt mit starker Mischung Trimmelter SV mit 89:55 auf

Das fängt doch ausgesprochen gut an: Der BBV Lahnstein ist mit einem 89:55 (53:21)-Heimsieg gegen den Trimmelter SV bemerkenswert in die Saison der Basketball-Landesliga gestartet und dabei die Hoffnung genährt, dass es nach mageren Jahren wieder in höhere Gefilde der Tabelle geht.