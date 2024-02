Montabaur

BBC vor Duell um Platz zwei: Bezirksligist Montabaur ist vor Linz gewarnt

Die Basketballer des BBC Montabaur treffen am Sonntagabend (18 Uhr) als Tabellenzweiter der Bezirksliga Koblenz auf den viertplatzierten BBC Linz, der nur aufgrund weniger absolvierter Partien nicht auf dem dritten Platz steht. Der Gewinner des Verfolgerduells in Linz wird aller Voraussicht nach am Ende der Saison auch auf Platz zwei des Klassements stehen.