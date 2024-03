BBC Montabaur fehlt am Ende das Glück – Knappe Niederlage in Linz

Die Basketballer des BBC Montabaur haben ihr vorentscheidendes Spiel in der Bezirksliga Koblenz beim BBC Linz knapp mit 84:87 (47:42) verloren.

Die Ausgangslage war klar. Der Gewinner des Spiels würde sich vorerst den zweiten Platz sichern. Der BBC Montabaur startete furios in die Partie und traf aus allen Lagen. Somit sicherten sich die Westerwälder eine 31:19-Führung zum Ende des ersten Viertels. Im zweiten Viertel wachte Linz auf und gestaltete die Partie deutlich offener. Montabaur war zwar nicht mehr so aggressiv in der Verteidigung und traf weniger souverän, lag zur Halbzeit aber dennoch mit 47:42 vorn.

Zu Beginn des dritten Viertels drehte Linz die Partie und erspielte sich einen minimalen Vorsprung. Die Schusterstädter blieben zunächst dran, mussten sich jedoch nach der 68:61-Führung der Linzer am Ende des dritten Viertels noch mal strecken. Im letzten Viertel wurde den Zuschauern ein Krimi geboten. Montabaur startete mit einem 11:0-Lauf, den Linz mit einer 8:0-Serie konterte. In den Schlusssekunden hatte Montabaur bei einem Zwei-Punke-Rückstand nochmals die Möglichkeit, das Spiel auszugleichen oder sogar zu gewinnen. Letztendlich zitterte sich Linz aber an der Freiwurflinie zum 87:84-Erfolg.

„Heute hat das Spiel ganz klar die glücklichere Mannschaft gewonnen. Es hätte genauso andersherum ausgehen können“, bilanzierte Gäste-Trainer Daniel Korte. „Wir müssen jetzt die Köpfe oben behalten und die restlichen drei Saisonspiele für uns entscheiden.“

BBC Montabaur: Dreßler (5), Hempel (8), höhn (17), Justi (3), Kehren (4), Kern (1), Krummeich (5), Weigel (41), Wetzel